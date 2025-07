‘Nasci de novo’, diz motorista que escapou sem ferimentos de queda de árvore sobre carro

Jefferson Cardozo, motorista do carro que foi atingido por uma árvore em Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, disse que nasceu de novo. Ele trabalha na rua onde aconteceu o incidente e tinha ido buscar marmita quando foi surpreendido pela queda da árvore. Jefferson conseguiu se abaixar dentro do veículo e escapou sem ferimentos, mas teve um prejuízo de R$ 15 mil após a perda total do carro. Moradores disseram que a árvore havia sido fiscalizada pela prefeitura no começo do ano e demonstram preocupação com a quantidade de quedas na região, principalmente em dias de ventania.



