Dentista é acusado de matar a própria esposa envenenada; pesquisa no computador revelou o crime

O dentista James Craig é acusado de envenenar sua esposa Ângela. A autópsia revelou o envenenamento após a mulher passar mal várias vezes. James pesquisou sobre venenos letais antes do crime e encomendou substâncias tóxicas. No tribunal, ele enfrenta seis acusações, incluindo homicídio em primeiro grau. Durante a internação de Ângela, ele recebeu uma namorada em casa, o que agravou a suspeita de um plano premeditado. As filhas do casal, que agora estão sob tutela, testemunharam contra a defesa, refutando a alegação de que Ângela teria atentado contra a própria vida. Se condenado, James pode enfrentar prisão perpétua. Acompanhe na reportagem.



