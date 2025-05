Miss Mariana Barroso denuncia agressão do namorado; caso é investigado Troca de acusações entre Mariana Barroso e Henrique Marques está sob investigação em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h29 ) twitter

Miss e namorado trocam acusações de agressão após briga em São Paulo

Em São Paulo, a modelo Mariana Barroso acusa seu namorado Henrique Marques de agressões físicas e psicológicas. Ela divulgou vídeos nas redes sociais mostrando hematomas no corpo. Por outro lado, Henrique foi hospitalizado com ferimentos e afirma ter sido atacado por Mariana com uma faca.

O incidente ocorreu no apartamento de Henrique na Zona Norte de São Paulo. A advogada de Mariana relata que ela foi mantida em cárcere privado por três dias após um episódio de ciúmes. Em resposta, amigos de Henrique divulgaram vídeos dele no hospital alegando ter sido esfaqueado.

O caso está sendo investigado pela quarta delegacia de defesa da mulher em São Paulo. A polícia busca esclarecer os acontecimentos ouvindo testemunhas e os envolvidos. Mariana e Henrique ainda não prestaram depoimento oficial. As autoridades também investigam a saída não autorizada de Henrique do hospital e possíveis acusações falsas ou tentativa de homicídio.

Assista em vídeo - Miss e namorado trocam acusações de agressão após briga em São Paulo

