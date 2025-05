Chefe do crime organizado é preso em cobertura de luxo em São Paulo

Bruno Teixeira da Silva, conhecido como o 'Sultão do PCC', foi preso na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, onde vivia em uma cobertura avaliada em R$ 5 milhões. No momento da prisão, ele estava com suas duas esposas, que não foram detidas. Acusado de tráfico de drogas e armas, homicídios, sequestros, e lavagem de dinheiro, ele pode ser transferido para a Bahia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!