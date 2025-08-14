Mistérios do Lago Ness: Enguias gigantes podem explicar lenda
Histórias sobre a criatura enigmática na Escócia intrigam há séculos
O Lago Ness, localizado na Escócia, tem sido associado a histórias de uma criatura misteriosa por mais de 1.500 anos. A primeira menção documentada data do século VI, quando um monge irlandês teria enfrentado uma criatura misteriosa no lago. Com 37 quilômetros de comprimento e profundidades que ultrapassam os 230 metros, suas águas alimentam lendas sobre o monstro.
No século XX, a lenda ganhou força com a publicação de uma suposta foto da criatura em 1934, que mais tarde se revelou uma fraude. Apesar disso, o fascínio pelo monstro persiste, com buscas frequentes utilizando tecnologia avançada, mas sem resultados conclusivos. Em 2019, cientistas detectaram enguias gigantes no lago, oferecendo uma possível explicação para os avistamentos.
Teorias alternativas sugerem que grandes tartarugas marinhas podem ter inspirado a lenda. O mistério continua a atrair turistas e estudiosos ao redor do mundo. Uma lei local proíbe qualquer ação para capturar a criatura, reforçando seu status mítico.
