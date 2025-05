Modelador nasal viraliza mas levanta preocupações com saúde Produto popular entre influenciadoras promete nariz empinado sem cirurgia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 16h32 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Modelador para empinar nariz viraliza e causa polêmicas nas redes sociais

Um dispositivo que promete modelar o nariz sem cirurgia está ganhando destaque nas redes sociais. Vendido por menos de R$ 20, ele consiste em hastes inseridas nas narinas para alterar temporariamente o formato do nariz.

Apesar do interesse crescente, especialistas alertam para riscos associados ao uso do modelador nasal. Usuários relataram ferimentos, aspiração acidental do dispositivo e desconforto contínuo. O uso prolongado pode danificar a cartilagem nasal ou deslocar-se para áreas críticas como pulmões ou esôfago, possivelmente necessitando de intervenção cirúrgica.

O debate sobre a segurança deste método estético destaca a busca por soluções rápidas e os potenciais perigos envolvidos. Enquanto alguns optam por rinoplastia, outros veem no modelador uma alternativa menos invasiva que ainda requer precaução.

Assista em vídeo - Modelador para empinar nariz viraliza e causa polêmicas nas redes sociais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!