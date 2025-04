Moedas antigas se tornam material popular para alianças em SP Consumidores buscam alternativas às alianças de ouro devido ao aumento de roubos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 16h57 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alianças feitas de moedas antigas se tornam nova febre em rua do centro de SP

A produção de alianças com moedas antigas está ganhando popularidade em São Paulo. Essa alternativa surgiu devido ao aumento nos roubos de alianças de ouro, que cresceram significativamente nos primeiros meses de 2025. Com o preço do ouro subindo de R$ 390 para R$ 600 por grama em um ano, muitos consumidores procuram opções mais baratas e menos atraentes para ladrões.

As alianças feitas de moedas antigas passam por um processo de polimento para se assemelharem ao ouro e são vendidas a preços significativamente mais baixos do que as tradicionais. Embora não sejam feitas de material precioso, essas alianças mantêm o simbolismo do compromisso matrimonial e oferecem uma solução prática diante do cenário de insegurança e altos custos.

Assista em vídeo - Alianças feitas de moedas antigas se tornam nova febre em rua do centro de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!