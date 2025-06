Montanhista brasileiro desaparecido desafia buscas nos Andes Edson Bandeira e dois peruanos sumiram durante escalada no Peru Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h53 ) twitter

Exclusivo: Montanhista brasileiro desaparece durante escalada no Peru

O montanhista brasileiro Edson Bandeira, de 36 anos, está desaparecido há cinco dias após uma expedição nos Andes peruanos. Ele estava acompanhado de dois peruanos. As autoridades locais já iniciaram as buscas na região, onde a barraca do grupo foi encontrada vazia.

Edson é um montanhista experiente com histórico em locais como Himalaia e Antártida. Residente no Peru, ele se dedicava à formação como guia internacional e à fotografia de aventura. O trio realizava uma rota técnica de ascensão em um nevado, com mais de 6 mil metros de altura.

A última comunicação foi antes da escalada planejada para durar 12 horas. Montanhistas relataram luzes na montanha à noite, sugerindo que o grupo alcançou ou se aproximou do Cume, mas enfrentou dificuldades na descida.

A embaixada brasileira no Peru acompanha o caso em contato com a família de Edson. A associação de guias de montanha solicitou um helicóptero para auxiliar nas buscas. Amigos e familiares arrecadaram fundos para viajar ao Peru e participar das operações de busca.

