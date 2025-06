Moradores de São Paulo enfrentam lama e riscos em Perus Obra inacabada gera transtornos diários para pedestres e veículos na zona norte Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h11 ) twitter

Balança Povão: ‘Rua do barro’ gera revolta entre a população da zona norte de São Paulo

Moradores de Perus, na zona norte de São Paulo, denunciam problemas causados por uma obra inacabada que transformou uma rua em um lamaçal perigoso. A via inclinada oferece riscos de queda aos pedestres, especialmente idosos, afetando também o trânsito de veículos escolares e carros por aplicativo.

A comunidade relata dificuldades há dois anos com entulhos de demolições anteriores permanecendo no local. Algumas casas foram condenadas pela Defesa Civil devido aos riscos. Apesar das solicitações para soluções das autoridades, os moradores afirmam que as respostas têm sido insatisfatórias.

Os problemas começaram com obras de saneamento inadequadas que deixaram a rua coberta de lama mesmo sem chuvas. Até agora, a prefeitura de São Paulo e a Sabesp não forneceram respostas concretas sobre a resolução dos problemas enfrentados pela população local.

