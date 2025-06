Orelhões serão retirados das ruas de São Paulo a partir de 2026

A operadora responsável pelos orelhões de São Paulo terá permissão para retirá-los das ruas da cidade a partir de janeiro de 2026. Eles só continuarão existindo até 2028, por obrigação contratual, em áreas sem cobertura de celular. A responsável pelo projeto foi a arquiteta sino-brasileira Chu Ming Silveira, que queria que as pessoas pudessem se comunicar fora de casa. Para proteger acusticamente os usuários do barulho das ruas, ela desenvolveu uma concha, ou ‘orelha’. Assim, em 1972 o orelhão foi oficialmente lançado no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ainda restam 24 mil destes aparelhos no estado de São Paulo, sendo 4.800 apenas na capital.



