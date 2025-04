Motociclista é ameaçado por guarda civil armado após acidente em Osasco (SP) Acidente registrado por câmera no capacete leva a processo judicial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 15h44 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h44 ) twitter

Motociclista grava acidente com câmera acoplada no capacete e é ameaçado por motorista armado

Um acidente de trânsito em Osasco, na Grande São Paulo, terminou em ameaça quando um motorista armado discutiu com um mototaxista chamado Mateus. O incidente foi registrado pela câmera acoplada no capacete do motociclista. Durante a discussão, o motorista revelou estar armado e ameaçou aplicar multas no veículo do mototaxista.

O acidente ocorreu quando Mateus tentava virar em uma rua e foi atingido por um carro. O motorista desceu do veículo agitado e começou a dar ordens, afirmando que não queria testemunhas no local. Mateus tentou acalmar a situação, mas se sentiu intimidado ao perceber a arma do motorista.

As imagens capturadas serão usadas em um processo criminal contra o motorista. Mateus relatou ter ficado bastante abalado psicologicamente pelo ocorrido, mesmo que os danos físicos e materiais tenham sido pequenos.

O motorista se apresentou como guarda civil municipal e afirmou que a arma não foi mostrada intencionalmente, justificando as ameaças como resultado do nervosismo do momento. Apesar das explicações, Mateus planeja levar o caso à justiça para buscar uma resolução. A Guarda Civil de Osasco ainda não se pronunciou sobre o caso.

