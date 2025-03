Motociclista é flagrado assediando mulheres em São Paulo Vídeo expõe comportamento inadequado na avenida Brigadeiro Luís Antônio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 15h14 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h14 ) twitter

Motociclista é flagrado assediando mulheres nas ruas da região central de São Paulo

Um motociclista foi flagrado assediando mulheres nas ruas de São Paulo. Em um vídeo registrado na avenida Brigadeiro Luís Antônio, uma mulher foi perseguida enquanto dirigia para o trabalho. O homem parou ao lado do carro dela e fez gestos obscenos com a língua. Após a divulgação nas redes sociais, outras mulheres relataram experiências semelhantes com o mesmo indivíduo.

No trajeto de Moema ao centro da cidade, a vítima percebeu que estava sendo seguida por um motociclista. Ao parar em um semáforo fechado, ela decidiu filmar a situação. Mesmo ciente de estar sendo gravado, o homem continuou com o comportamento inadequado. O vídeo gerou repercussão online, revelando que outras vítimas também enfrentaram situações semelhantes.

Uma das mulheres relatou ter sido ameaçada de morte pelo mesmo motociclista na praça Vinícius de Moraes, em março. Acompanhada de um bebê, ela contou com a ajuda de seguranças para deter o suspeito, que foi preso na ocasião, mas posteriormente liberado. Este comportamento reflete um problema recorrente enfrentado por mulheres no trânsito da cidade.

Assista em vídeo - Motociclista é flagrado assediando mulheres nas ruas da região central de São Paulo

