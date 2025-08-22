Motorista de aplicativo desaparece após sair para trabalhar em SP
Carro de Tiago Henrique foi visto pela última vez na Casa Verde
Tiago Henrique, motorista de aplicativo de 30 anos, desapareceu em São Paulo após sair para trabalhar. Ele deixou sua casa na quarta-feira e não retornou, preocupando sua esposa, Cris. O veículo de Tiago foi localizado pela última vez na região da Casa Verde, na zona norte da cidade.
Antes de desaparecer, Tiago expressou seu amor por Cris várias vezes, comportamento que ela considerou incomum e possivelmente um pressentimento. A enteada dele conseguiu acessar o histórico do celular e encontrou uma localização em uma pousada em Santa Catarina. No entanto, as tentativas de contato com Tiago não obtiveram resposta.
A família busca informações sobre o paradeiro de Tiago e espera que ele esteja seguro. Cris também planeja verificar o extrato bancário em busca de pistas sobre sua localização. As autoridades foram informadas e acompanham o caso.
Perguntas e Respostas
Quem desapareceu em São Paulo e qual seu ofício?
Tiago Henrique, um motorista de aplicativo de 30 anos, desapareceu em São Paulo após sair para trabalhar.
Onde o veículo de Tiago foi visto pela última vez?
O veículo de Tiago foi localizado pela última vez na região da Casa Verde, na zona norte de São Paulo.
O que a família de Tiago está fazendo para encontrá-lo?
A família de Tiago está buscando informações sobre seu paradeiro, e Cris, sua esposa, planeja verificar o extrato bancário em busca de pistas. As autoridades também foram informadas e estão acompanhando o caso.
O que foi encontrado no celular de Tiago antes de seu desaparecimento?
A enteada de Tiago acessou o histórico do celular e encontrou uma localização em uma pousada em Santa Catarina, mas as tentativas de contato com ele não tiveram resposta.
