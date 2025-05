Motorista de carro de luxo agride jovem após colisão em Itapevi (SP) Após acidente de trânsito, agressor fugiu, mas vítima registrou boletim de ocorrência Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 15h30 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h30 ) twitter

Um jovem de 24 anos foi agredido por um motorista de carro de luxo após um acidente de trânsito em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Lucas voltava de um passeio com a esposa quando colidiu com o veículo da frente devido a uma ultrapassagem brusca. O condutor do carro de luxo desceu agressivamente e quebrou o vidro do carro do jovem, ferindo-o gravemente.

Lucas sofreu cortes no rosto e uma fratura no nariz devido aos estilhaços do vidro quebrado. Ao tentar sair do carro, ele foi impedido pelos filhos do agressor, um dos quais o ameaçou com um canivete. Apesar da violência, o motorista do carro de luxo conseguiu fugir do local.

Lucas conseguiu anotar a placa do veículo e registrou um boletim de ocorrência. Ele está sob cuidados médicos e deverá passar por cirurgia devido à fratura no nariz. A polícia investiga o caso para localizar o agressor e responsabilizá-lo pelos danos causados.

Assista em vídeo - Homem em carro de luxo agride motorista após briga de trânsito em Itapevi (SP)

