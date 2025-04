Motorista de Jundiaí (SP) relata incidente com carro desgovernado Veículo começou a se mover enquanto motorista ajustava suspensão em frente a barbearia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 16h09 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h09 ) twitter

Dono de carro que desceu rua desgovernado e quase causou acidente envia vídeo para o Balanço Geral

Kalil, um motorista de Jundiaí (SP), compartilhou um vídeo relatando um incidente onde seu carro desceu uma rua desgovernado após esquecer de puxar o freio de mão. Enquanto ajustava a suspensão do veículo na frente de uma barbearia onde era cliente, o carro começou a se mover. Kalil correu atrás e conseguiu parar o veículo no meio de um cruzamento movimentado. Ele destacou a importância de sempre lembrar do freio de mão em situações de manutenção.

Kalil comentou sobre o momento de desespero ao ver seu carro se movendo sozinho e reforçou a importância de sempre verificar o freio de mão durante manutenções para evitar acidentes. Apesar do susto, não houve feridos ou danos materiais significativos.

Assista em vídeo - Dono de carro que desceu rua desgovernado e quase causou acidente envia vídeo para o Balanço Geral

