Motorista de Porsche detido por embriaguez após acidente em SP
Acidente na Vila Mariana envolve suspeita de embriaguez ao volante
Na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, um motorista foi preso após colidir seu Porsche com um carro popular. Suspeito de embriaguez ao volante, ele foi levado ao hospital e depois detido em flagrante pela polícia. O condutor do carro popular sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico.
A situação ressalta a importância do uso de transporte alternativo em casos de consumo de álcool para evitar acidentes e suas consequências legais.
