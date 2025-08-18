Motorista é denunciado por assistir vídeos impróprios com passageira adolescente Conta do motorista foi bloqueada; polícia investiga acusações de importunação sexual Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista de aplicativo foi denunciado por assistir a vídeos impróprios durante corrida com adolescente de 17 anos.

Adolescente se sentiu constrangida e saiu do veículo antes de chegar ao destino.

Plataforma de transporte bloqueou o motorista e ofereceu apoio psicológico à jovem.

A polícia investiga possíveis acusações de importunação sexual e a natureza do conteúdo assistido.

Durante uma corrida em Santos, litoral de São Paulo, um motorista de aplicativo foi denunciado por assistir a vídeos impróprios enquanto transportava uma adolescente de 17 anos. A jovem, constrangida pela situação, decidiu sair do veículo antes de chegar ao destino final e relatou o incidente à mãe.

O motorista aproveitava as paradas no trânsito para acessar um grupo de mensagens com conteúdo adulto. A adolescente estava a caminho de um procedimento estético quando decidiu interromper a viagem. Após o ocorrido, ela e sua mãe contataram a plataforma de transporte, que imediatamente bloqueou o motorista e ofereceu suporte psicológico à jovem.

A empresa reafirmou sua política de tolerância zero contra qualquer forma de violência sexual. Embora ainda não tenha sido registrado um boletim de ocorrência pela família, o motorista pode enfrentar acusações de importunação sexual, com penas que podem chegar a cinco anos de prisão.

A polícia investiga se os vídeos continham material ilegal ou envolviam menores, o que poderia agravar as penalidades. Este incidente aumentou a preocupação entre os usuários de aplicativos de transporte quanto à segurança durante as viagens.

O que aconteceu com o motorista de aplicativo em Santos?

Um motorista de aplicativo foi denunciado por assistir a vídeos impróprios enquanto transportava uma adolescente de 17 anos durante uma corrida em Santos, litoral de São Paulo.

Como a adolescente reagiu à situação constrangedora?

A adolescente, constrangida, decidiu sair do veículo antes de chegar ao destino final e relatou o incidente à sua mãe.

Qual foi a resposta da plataforma de transporte após a denúncia?

A plataforma de transporte bloqueou imediatamente a conta do motorista e ofereceu suporte psicológico à jovem, reafirmando sua política de tolerância zero contra qualquer forma de violência sexual.

Quais consequências o motorista pode enfrentar devido ao incidente?

O motorista pode enfrentar acusações de importunação sexual, com penas que podem chegar a cinco anos de prisão, e a polícia investiga se os vídeos continham material ilegal ou envolviam menores.

