Motorista é denunciado por assistir vídeos impróprios com passageira adolescente
Conta do motorista foi bloqueada; polícia investiga acusações de importunação sexual
Durante uma corrida em Santos, litoral de São Paulo, um motorista de aplicativo foi denunciado por assistir a vídeos impróprios enquanto transportava uma adolescente de 17 anos. A jovem, constrangida pela situação, decidiu sair do veículo antes de chegar ao destino final e relatou o incidente à mãe.
O motorista aproveitava as paradas no trânsito para acessar um grupo de mensagens com conteúdo adulto. A adolescente estava a caminho de um procedimento estético quando decidiu interromper a viagem. Após o ocorrido, ela e sua mãe contataram a plataforma de transporte, que imediatamente bloqueou o motorista e ofereceu suporte psicológico à jovem.
A empresa reafirmou sua política de tolerância zero contra qualquer forma de violência sexual. Embora ainda não tenha sido registrado um boletim de ocorrência pela família, o motorista pode enfrentar acusações de importunação sexual, com penas que podem chegar a cinco anos de prisão.
A polícia investiga se os vídeos continham material ilegal ou envolviam menores, o que poderia agravar as penalidades. Este incidente aumentou a preocupação entre os usuários de aplicativos de transporte quanto à segurança durante as viagens.
