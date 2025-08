Motorista encontrado dormindo após acidente em São Paulo Condutor alega que não estava ao volante durante colisão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h06 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h06 ) twitter

Homem é flagrado dormindo após provocar acidente na Marginal Tietê

Um homem colidiu seu carro de luxo contra um poste na Marginal Tietê, em São Paulo, sendo encontrado dormindo no veículo quando a polícia chegou. Ele afirmou que outra pessoa estava dirigindo e fugiu após o acidente, mas os policiais acreditam que ele estava sozinho. O acidente causou grandes danos ao poste e ao carro.

Os policiais militares e uma unidade do SAMU foram ao local para atender a ocorrência. O motorista recusou atendimento médico e o teste do bafômetro, resultando em sua condução para a delegacia. Uma garrafa e um forte cheiro de álcool foram notados dentro do carro. O condutor poderá enfrentar problemas legais e financeiros, incluindo a perda da CNH.

Assista ao vídeo - Homem é flagrado dormindo após provocar acidente na Marginal Tietê

