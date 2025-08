Festa das Nações agita SP e traz as delícias da culinária de vários países do mundo

Neste sábado (2), a 4ª edição da Festa das Nações agita o bairro de Moema, na zona sul da capital, e o Balanço Geral foi ao evento para mostrar as delícias de várias partes do mundo. O evento conta com comidas do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, Grécia, Itália, Portugal, Alemanha, França, Índia, Afeganistão, Japão, Indonésia, Arábias, México e Estados Unidos. Além da gastronomia, o evento tem muita cultura, música e dança.



