Motorista perde controle e colide com loja em São Paulo Acidente na zona norte resultou em danos materiais sem vítimas fatais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 15h10 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h10 )

Um motorista perdeu o controle do veículo na avenida Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte de São Paulo, colidindo com uma loja e causando danos materiais significativos. O acidente não resultou em feridos ou vítimas fatais.

O impacto da colisão foi tão intenso que o motor do carro foi arremessado para fora do veículo. O condutor, um jovem que ainda não foi identificado, saiu ileso e caminhou após o acidente. A polícia está investigando o caso para obter mais informações sobre o motorista.

O acidente causou transtornos no trânsito, afetando pessoas que se dirigiam ao trabalho. A loja atingida, um salão de cabeleireiros, sofreu danos consideráveis, afetando o funcionamento em um dia de grande movimento. As proprietárias, Aline e Alessandra, expressaram preocupação com o impacto no negócio.

O motorista relatou que perdeu o controle após se assustar com motociclistas no semáforo e devido à pista molhada pela chuva intensa da noite anterior. Ele afirmou não ter consumido bebidas alcoólicas.

