Mulher boliviana presa com folhas de coca em ônibus para São Paulo Detida transportava mais de 150 kg de folhas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h10 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h10 )

Mulher é presa com mais de 150 kg de folhas de coca em São Paulo

Uma mulher boliviana de 22 anos foi presa ao transportar mais de 150 quilos de folhas de coca em um ônibus que seguia de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para São Paulo. As folhas estavam embaladas em caixas e sacolas e foram detectadas quando policiais notaram um odor forte característico durante uma operação de rotina no bagageiro do veículo. A documentação do motorista estava em ordem, mas as bagagens foram identificadas como pertencentes à mulher com a ajuda do condutor.

A jovem estava acompanhada de seu filho, um bebê de colo, que foi encaminhado ao Conselho Tutelar. Embora mascar folha de coca seja culturalmente aceito na Bolívia, no Brasil é proibido devido ao uso das folhas como matéria-prima para a produção de cocaína. A polícia encontrou cerca de 400 sacos das folhas, algumas aromatizadas com sabores como menta, chocolate e maracujá. A mulher está sob custódia e enfrentará acusações de tráfico de drogas segundo a legislação brasileira.

