Homem é flagrado dormindo após provocar acidente na Marginal Tietê

Um homem colidiu seu carro de luxo contra um poste na Marginal Tietê, em São Paulo. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o motorista dormindo dentro do veículo. Ele alegou que outro condutor estava no volante e havia fugido. O acidente causou danos significativos ao poste e ao automóvel. O motorista se recusou a ser atendido pelo Samu e não fez o teste do bafômetro.



