Mulher denuncia violência sexual após reconhecer suspeito na TV Denúncia ocorreu enquanto suspeito confessava outro crime em delegacia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h53 )

Mulher alega ter sido vítima de violência sexual de padrasto e assassino de Larissa Manuela

Uma mulher compareceu à delegacia onde Diego Sanches confessava o assassinato de Larissa Manuela para denunciar que foi vítima de violência sexual cometida por ele. O reconhecimento ocorreu após a ampla divulgação das imagens do suspeito na televisão. Durante o registro do boletim de ocorrência, a mulher passou mal e desmaiou.

A denúncia foi feita na última segunda-feira (23), motivada pela cobertura midiática em torno do caso do assassinato da menina Larissa Manuela, de 10 anos. O boletim de ocorrência foi registrado e as autoridades abriram um inquérito para investigar as acusações de estupro contra Diego Sanches. A polícia está apurando os crimes relatados pela mulher, que encontrou coragem para denunciar após saber que o suspeito já estava detido.

