Polícia desmonta fábrica de bebidas alcoólicas falsificadas em Monte Mor (SP)

A polícia realizou uma grande apreensão de bebidas falsificadas em Monte Mor, interior de São Paulo. Foram encontradas 350 garrafas prontas para consumo e 4.200 garrafas vazias utilizadas na produção ilegal. A operação começou após investigações que monitoraram um imóvel insalubre, onde os criminosos produziam as bebidas usando alvejante. As autoridades agora buscam identificar os responsáveis pela rede criminosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!