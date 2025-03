Mulher mata cachorro em aeroporto para embarcar em voo Alison Lawrence foi presa após crime no aeroporto de Orlando Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 16h14 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h14 ) twitter

Mulher mata o próprio cachorro afogado em vaso sanitário para conseguir embarcar em voo, nos EUA

Uma mulher de 57 anos afogou seu cachorro em um vaso sanitário no aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, para conseguir embarcar em um voo. O corpo do animal foi encontrado por uma funcionária da limpeza, o que levou a polícia a investigar o caso. A responsável pelo crime foi identificada como Alison Lawrence, que pretendia viajar para a Colômbia, mas não tinha a documentação necessária para levar o cão.

Imagens de câmeras de segurança mostraram Alison com o cachorro, um mini-schnauzer chamado Twin, minutos antes do incidente. Ela conversou com funcionários no balcão de embarque por cerca de 15 minutos antes de ir ao banheiro com o animal. Após cometer o crime, ela embarcou no voo.

Ao retornar aos Estados Unidos, Alison foi presa e pagou fiança para aguardar o julgamento em liberdade. Ela enfrenta acusações de abuso animal agravado, um crime de terceiro grau na Flórida, que pode resultar em até cinco anos de prisão. Além disso, ela pode ser proibida de possuir outros animais no futuro.

