Mulher que foi brutalmente agredida pelo ex-namorado tinha medida protetiva contra ele

Uma mulher de 25 anos foi brutalmente agredida pelo ex-namorado, Arthur, de 33, na noite do dia 7 de agosto, em São Paulo. A vítima já possuía uma medida protetiva contra ele. Arthur foi preso e deve ser interrogado pela polícia nesta quinta-feira (21), segundo informou a delegada responsável pelo caso. Imagens de câmeras de segurança mostram que havia um grande fluxo de pessoas no local no momento do crime, mas nenhuma delas interveio. De acordo com a delegada, a naturalização da violência doméstica contra mulheres ainda é comum no Brasil e precisa ser enfrentada.

