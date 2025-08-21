Mulher que foi brutalmente agredida pelo ex-namorado tinha medida protetiva contra ele
Uma mulher de 25 anos foi brutalmente agredida pelo ex-namorado, Arthur, de 33, na noite do dia 7 de agosto, em São Paulo. A vítima já possuía uma medida protetiva contra ele. Arthur foi preso e deve ser interrogado pela polícia nesta quinta-feira (21), segundo informou a delegada responsável pelo caso. Imagens de câmeras de segurança mostram que havia um grande fluxo de pessoas no local no momento do crime, mas nenhuma delas interveio. De acordo com a delegada, a naturalização da violência doméstica contra mulheres ainda é comum no Brasil e precisa ser enfrentada.
Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp
e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp
Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb
Assista às íntegras no RecordPlus: https://www.recordplus.com
Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/
Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/
Twitter: https://twitter.com/balancogeral
Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral
#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa