Neta dá bronca em avó com Alzheimer e vídeo viraliza na internet Vídeo mostra dinâmica entre Joyce Pessoa e sua avó Nefertiti Porto Serra Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 16h03 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h03 )

Joyce Pessoa, de 28 anos, gravou um vídeo repreendendo sua avó, Nefertiti Porto Serra, de 72 anos, após um incidente em uma creche para idosos. Dona Nefertiti, diagnosticada com Alzheimer há uma década, foi suspensa por brigar com um colega na creche que frequenta diariamente.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações. Embora a bronca possa parecer severa à primeira vista, ela reflete uma relação profunda de cuidado e afeto entre Joyce e sua avó.

Joyce deixou seu emprego para cuidar integralmente de Nefertiti, proporcionando-lhe uma rotina que inclui atividades na creche voltadas para melhorar sua qualidade de vida. A idosa acredita estar indo trabalhar ao frequentar a creche, o que ajuda Joyce a convencê-la a participar das atividades.

A história por trás do vídeo destaca a dedicação de Joyce em cuidar da avó em meio aos desafios do Alzheimer. A interação entre elas revela momentos de carinho e humor, trazendo um olhar positivo sobre a importância do cuidado familiar em situações de vulnerabilidade.

