Onda de ataques a ônibus em São Paulo já registra 484 ocorrências Polícia prende Fernando Rodrigues, de 31 anos, enquanto busca outros suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h57 )

São Paulo enfrenta uma série de ataques a ônibus, totalizando 484 ocorrências. A polícia prendeu Fernando Rodrigues, de 31 anos, e continua em busca de outros suspeitos cujos nomes permanecem em sigilo para não comprometer as investigações. Os ataques utilizam pedras e garrafas contra os veículos, gerando preocupação entre motoristas e passageiros que dependem do transporte público.

As investigações seguem três linhas principais: possível envolvimento do crime organizado, ações de empresas terceirizadas descontentes com a perda de contratos e mobilizações iniciadas nas redes sociais. As áreas afetadas incluem várias zonas da cidade, como leste, norte e sul. A polícia está empenhada em identificar todos os responsáveis para garantir a segurança da comunidade.

