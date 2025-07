Festival do Morango e Pistache acontece entre os dias 5 e 6 de julho na Barra Funda, em São Paulo

O Festival do Morango e Pistache começou no Memorial da América Latina, próximo ao terminal rodoviário da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O evento acontece neste sábado (5) e domingo (6) e fica aberto até as 21h. São mais de 90 barracas com mais de 200 pratos, com destaque, por exemplo, para o strogonoff de morango, feito com cremes de chocolate e de pistache. A expectativa é que o evento alcance 60 mil pessoas nos dois dias de duração.



