Pitbull ataca cachorro na rua durante passeio com tutor em Perdizes, zona oeste de São Paulo

Um cachorro da raça pitbull atacou outro cão que passeava com a sua tutora em uma rua em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança do local mostram o momento em que o animal morde o pescoço do outro cachorro, que descansava no passeio, deitado no chão. O tutor tentou tirar o animal de cima do outro de várias formas, chegando até a bater nele, mas não consegue. O cão só parou no momento em que uma outra pessoa chegou e levantou as patas de trás do pitbull. O tutor dele se prontificou a custear todas as despesas veterinárias do outro cachorro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!