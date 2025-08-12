Logo R7.com
Balanço Geral

Operação prende quadrilha que clonava controles em SP

Ação policial detém 17 suspeitos por invasão a condomínios em Higienópolis

  • Opera\u00e7\u00e3o Chalon prendeu 17 suspeitos por clonar controles de port\u00f5es em SP.
  • Os crimes ocorreram principalmente em Higien\u00f3polis, com invas\u00f5es a condom\u00ednios.
  • Criminosos usavam carros de luxo e cortavam cabos de internet para facilitar os saques.
  • Grupo pode ter liga\u00e7\u00f5es com a fac\u00e7\u00e3o criminosa PCC.

 

A Operação Shalon resultou na prisão de 17 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em clonar controles de portões para invadir condomínios em São Paulo. A maioria dos crimes ocorreu na região de Higienópolis.

A polícia identificou o grupo após dez criminosos utilizarem carros de luxo com placas clonadas para acessar prédios, onde renderam moradores e funcionários. Isso permitiu que outros membros da quadrilha entrassem e saqueassem seis apartamentos. Antes de um dos assaltos, três homens cortaram cabos de internet para criar um ponto cego no sistema de monitoramento.

A operação mobilizou 290 policiais e também prevê o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão. As investigações indicam que o grupo tinha ligações com a facção criminosa PCC.

Quantas pessoas foram presas na Operação Shalon e qual era a especialização do grupo?

A Operação Shalon resultou na prisão de 17 suspeitos que integravam uma quadrilha especializada em clonar controles de portões para invadir condomínios em São Paulo.


Onde ocorreram os principais crimes atribuídos a essa quadrilha?

A maioria dos crimes ocorreu na região de Higienópolis em São Paulo.

Como o grupo conseguiu invadir os condomínios?

Os criminosos utilizavam carros de luxo com placas clonadas para acessar os prédios, onde rendiam moradores e funcionários, permitindo que outros membros da quadrilha entrassem e saqueassem os apartamentos.


Qual foi a mobilização da polícia durante a operação?

A operação mobilizou 290 policiais e previa o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão, com investigações indicando ligações do grupo com a facção criminosa PCC.

