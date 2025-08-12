Operação prende quadrilha que clonava controles em SP
Ação policial detém 17 suspeitos por invasão a condomínios em Higienópolis
A Operação Shalon resultou na prisão de 17 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em clonar controles de portões para invadir condomínios em São Paulo. A maioria dos crimes ocorreu na região de Higienópolis.
A polícia identificou o grupo após dez criminosos utilizarem carros de luxo com placas clonadas para acessar prédios, onde renderam moradores e funcionários. Isso permitiu que outros membros da quadrilha entrassem e saqueassem seis apartamentos. Antes de um dos assaltos, três homens cortaram cabos de internet para criar um ponto cego no sistema de monitoramento.
A operação mobilizou 290 policiais e também prevê o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão. As investigações indicam que o grupo tinha ligações com a facção criminosa PCC.
