Padrasto de Larissa Manoela é investigado por morte da menina em Barueri Diego nega envolvimento no crime e afirma que estava trabalhando no dia do ocorrido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h51 )

Mãe de Larissa Manuela aponta padrasto como suspeito de matar a menina de 10 anos

O padrasto de Larissa Manoela, apontado como principal suspeito pela mãe da vítima, está sob investigação pela morte da criança em Barueri, São Paulo. Diego compareceu à delegacia e negou qualquer participação no crime, alegando que estava em seu local de trabalho no momento do assassinato.

Durante a investigação, a polícia apreendeu o celular e os chinelos de Diego para análise. Ele foi detido após não comparecer à delegacia no horário agendado, sendo levado por policiais civis. A polícia está verificando dados telemáticos para confirmar o paradeiro de Diego no dia do crime.

A família de Larissa acredita que Diego é o responsável pelo assassinato, enquanto ele continua a afirmar sua inocência. A polícia pode solicitar a prisão temporária de Diego se houver suspeita de que ele esteja planejando fugir. A investigação está em andamento com a análise de evidências e depoimentos para esclarecer o caso.

