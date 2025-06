A polícia está investigando a morte de Larissa Manuela. A menina de 10 anos foi encontrada morta em casa em Barueri (SP). A polícia já ouviu testemunhas e familiares próximos. Um suspeito foi identificado com base em imagens coletadas nas proximidades do local do crime. O nome dele ainda não foi revelado.



