Padrasto suspeito de matar enteada deixa bilhete enigmático para mãe

‘Me perdoa, amor’: padrasto de criança morta a facadas escreve bilhete para a mãe da menina

O caso de uma criança de 10 anos morta com 16 facadas em Barueri está sob investigação. O principal suspeito é o padrasto da vítima, Diego, que teria deixado um bilhete pedindo desculpas à mãe da menina. A defesa busca esclarecer a veracidade deste bilhete.

Roupas encontradas na casa de Diego coincidem com imagens de um homem visto próximo à residência da menina. Entre os objetos apreendidos estão capuz, chinelos amarelos e calça listrada. A polícia está utilizando estas evidências para elucidar o crime.

A investigação segue com a análise pericial do bilhete e dos itens encontrados. A ausência da arma do crime levanta questões, mas depoimentos e análises de DNA podem ajudar na conclusão do caso.

O crime gerou grande comoção na comunidade. Testemunhas relutam em depor sobre o suspeito visto próximo ao local do crime. O bilhete pedindo perdão e as vestimentas coincidentes são cruciais para a investigação policial.

