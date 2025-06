Piloto de balão que caiu e matou psicóloga em SP tem prisão preventiva mantida pela Justiça

O piloto do balão que caiu durante um passeio em Boituva (SP) e matou a psicóloga Juliana Alves Prado, de 27 anos, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça após audiência de custódia. O juíz entendeu que o piloto foi o responsável pelo acidente, que deixou 11 pessoas feridas e uma morta. No dia anterior ao acidente, a prefeitura de Boituva, interior paulista, cancelou a competição de balões por causa da instabilidade climática na data, mas o piloto decidiu manter o passeio, mesmo sabendo dos riscos. Além disso, ele não tem licença para operar voos de grande porte.



