Passaia faz brincadeira com escada e fãs reagem: ‘Programa bom demais’ O comandante do Balanço Geral divertiu seus seguidores em publicação que diz estar subindo escada para entregar jornalismo de alto padrão; confira Balanço Geral|Do R7 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Eleandro Passaia diverte seus seguidores em publicação com escada Reprodução/Instagram

O apresentador do Balanço Geral, Eleandro Passaia, tirou risadas dos fãs em brincadeira nas redes sociais. Isso porque o jornalista publicou uma foto subindo uma escada no estúdio do programa com a legenda: “Aqui a notícia não para! Subindo a escada para entregar o jornalismo de alto padrão para você”.

No comentários, um fã elogiou o trabalho do apresentador: “Passaia está dando sua cara para o Balanço e está ficando muito bom”.

Já um dos telespectadores demonstrou a sua admiração pelo Balanço Geral: “Programa bom demais”.

E não faltaram elogios! Um dos seguidores mostrou a sua estima pelo jornalista: “O cara é sucesso”.

Confira a publicação:

Sob o comando de Eleandro Passaia, o Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h, na RECORD.