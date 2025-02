‘Patroa do PCC’ é suspeita de enviar ecstasy da Europa para o Nordeste brasileiro Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 15h28 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Débora Tomaz de Aquino, conhecida como ‘Patroa do PCC’, é suspeita de ser a principal responsável pela entrada de ecstasy em Ipojuca, litoral de Pernambuco; cidade conhecida pela praia de Porto de Galinhas, famoso ponto turístico do Brasil. Débora é casada com um britânico e leva uma vida de luxo em Londres, na Inglaterra. Os investigadores acreditam que ela esteja usando uma clínica de ginástica, em Pernambuco, para receber e distribuir a droga. Essa clínica também é alvo da operação e pode estar sendo usada para lavar o dinheiro do tráfico.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa