Pediatra brasileiro tem identidade usada por golpistas internacionais Fraudadores usam inteligência artificial para criar perfis falsos do médico Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 15h53 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pediatra brasileiro é vítima de rede de golpistas que engana mulheres usando inteligência artificial

Golpistas internacionais usaram a identidade de Dr. Rosalvo Júnior, pediatra em Brasília, para enganar mulheres ao redor do mundo com inteligência artificial. As fotos do médico foram transformadas em perfis falsos de médicos fictícios de diferentes nacionalidades.

O FBI e a Polícia Federal brasileira investigaram o caso após denúncias de vítimas que acreditavam ter sido enganadas pelo pediatra. Dr. Rosalvo descobriu a fraude há sete anos, quando começou a receber mensagens agressivas de mulheres enganadas.

Os criminosos criaram vídeos falsos usando sua imagem e mantinham conversas com as vítimas em sites de relacionamento, pedindo dinheiro sob pretextos falsos. Uma mulher nos EUA perdeu R$ 93 mil acreditando ajudar na reforma de um hospital.

Boletins de ocorrência registrados desde 2019 provaram a inocência do médico em uma investigação de pedofilia iniciada no ano passado. Agora, Dr. Rosalvo busca indenizações na justiça e a remoção dos perfis falsos das plataformas digitais.

‌



Assista em vídeo - Pediatra brasileiro é vítima de rede de golpistas que engana mulheres usando inteligência artificial

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!