Perfuratriz tomba e bloqueia rua em São Paulo
Equipamento de obra caiu na Consolação; semáforo fechado evitou tragédia
Na manhã desta terça-feira (26), uma máquina perfuratriz de grande porte tombou no bairro da Consolação, em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 9h30 durante uma obra de fundação de um novo prédio. Felizmente, ninguém foi atingido, pois o semáforo estava fechado no momento da queda.
Um taxista que passava pelo local conseguiu parar a tempo, evitando o impacto. Vicente, um morador da região, relatou que estava passeando com seu cachorro quando ouviu o estrondo causado pela queda. Equipes de trabalho estão no local desmontando o equipamento para liberar a via, que permanece interditada.
