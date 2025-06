Perito analisa laudo sobre morte de empresário em São Paulo Danilo Peleje discutiu novas evidências no caso Adalberto Júnior no Balanço Geral Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 16h25 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h25 ) twitter

Perito forense analisa novos laudos da morte de Adalberto Júnior

O perito forense Danilo Peleje esteve no programa Balanço Geral para analisar os últimos laudos sobre a morte do empresário Adalberto Júnior. O laudo pericial descartou a presença de drogas, bebidas alcoólicas ou sedativos no corpo da vítima, levantando novas questões sobre as circunstâncias de sua morte.

Duas descobertas principais foram destacadas: uma lesão na traqueia de Adalberto e a presença de sêmen, sugerindo que ele teve uma relação sexual pouco antes de falecer. Essas informações reforçam a hipótese de que Adalberto pode ter sido vítima de um golpe conhecido como mata-leão, possivelmente levando à sua morte por asfixia mecânica.

Ainda há muitas perguntas sem resposta no caso, incluindo as circunstâncias exatas em que Adalberto foi encontrado em um buraco em uma obra no Autódromo de Interlagos. A investigação prossegue para esclarecer os eventos que culminaram no trágico incidente.

