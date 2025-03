Picolés de sabores inusitados ajudam a refrescar animais no zoológico de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 04/03/2025 - 09h49 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h00 ) twitter

No zoológico de São Paulo, as altas temperaturas são combatidas com cuidados especiais para os animais. Picolés inusitados, como os de barata, são oferecidos aos suricatos, enquanto primatas como os micos-leões-dourados saboreiam sorvetes de frutas como mamão e maracujá. Além disso, banhos de mangueira e áreas sombreadas fazem parte das estratégias para manter o conforto dos bichos. Com iniciativas inovadoras, os tratadores garantem o bem-estar dos animais, transformando o calor em diversão e cuidado.

