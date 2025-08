Piloto de parapente sofre acidente em mata fechada em Mogi das Cruzes (SP) Piloto foi resgatado consciente, mas não sentia as pernas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h43 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um piloto de parapente sofreu um acidente durante um voo no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Ele caiu em uma área de mata fechada e foi resgatado por bombeiros e atletas presentes no local.

Durante o resgate, o piloto estava consciente e relatou não sentir as pernas. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas em São Paulo, onde permanece internado sem previsão de alta. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

