Motorista perde o controle e bate em carro perto de grupo de amigos em São Paulo

Um grupo de amigos estava reunido em uma calçada em São Paulo fazendo um churrasco quando um carro surgiu em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção e colidiu com outro veículo nas proximidades. Por pouco as pessoas e um cachorro que estava no local não foram atingidos. Ninguém ficou ferido no incidente.



