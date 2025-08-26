Placa solta em vendaval fere bombeiro aposentado em Itanhaém
Maurício Zapater recebeu atendimento médico após ser atingido por placa
Durante um vendaval em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, uma placa de loja se soltou e atingiu a cabeça do bombeiro aposentado Maurício Zapater. O acidente ocorreu enquanto ele estava com sua família em uma sorveteria. Após o impacto, Maurício foi levado ao hospital, onde recebeu 15 pontos na cabeça.
As câmeras de segurança registraram o momento do incidente. Em um vídeo enviado ao programa Balanço Geral, Maurício relatou ter ficado inconsciente por alguns segundos e alertou sobre os perigos de ficar nas ruas durante ventanias fortes. Ele já está em casa se recuperando dos ferimentos.
