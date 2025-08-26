Placa solta em vendaval fere bombeiro aposentado em Itanhaém Maurício Zapater recebeu atendimento médico após ser atingido por placa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 13h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h41 ) twitter

Placa de loja se solta em vendaval e acerta cabeça de idoso em Itanhaém (SP)

Durante um vendaval em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, uma placa de loja se soltou e atingiu a cabeça do bombeiro aposentado Maurício Zapater. O acidente ocorreu enquanto ele estava com sua família em uma sorveteria. Após o impacto, Maurício foi levado ao hospital, onde recebeu 15 pontos na cabeça.

As câmeras de segurança registraram o momento do incidente. Em um vídeo enviado ao programa Balanço Geral, Maurício relatou ter ficado inconsciente por alguns segundos e alertou sobre os perigos de ficar nas ruas durante ventanias fortes. Ele já está em casa se recuperando dos ferimentos.

Assista ao vídeo - Placa de loja se solta em vendaval e acerta cabeça de idoso em Itanhaém (SP)

