Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Placa solta em vendaval fere bombeiro aposentado em Itanhaém

Maurício Zapater recebeu atendimento médico após ser atingido por placa

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Placa de loja se solta em vendaval e acerta cabeça de idoso em Itanhaém (SP)
Placa de loja se solta em vendaval e acerta cabeça de idoso em Itanhaém (SP)

Durante um vendaval em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, uma placa de loja se soltou e atingiu a cabeça do bombeiro aposentado Maurício Zapater. O acidente ocorreu enquanto ele estava com sua família em uma sorveteria. Após o impacto, Maurício foi levado ao hospital, onde recebeu 15 pontos na cabeça.

As câmeras de segurança registraram o momento do incidente. Em um vídeo enviado ao programa Balanço Geral, Maurício relatou ter ficado inconsciente por alguns segundos e alertou sobre os perigos de ficar nas ruas durante ventanias fortes. Ele já está em casa se recuperando dos ferimentos.

Assista ao vídeo - Placa de loja se solta em vendaval e acerta cabeça de idoso em Itanhaém (SP)

Veja também


Alexandre Curiati, de 24 anos, foi abordado por criminosos enquanto dirigia na região do Morumbi

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.