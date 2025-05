Polícia intensifica busca por líder criminoso peruano em São Paulo Recompensa milionária é oferecida por informações sobre “El Monstro” Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h28 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h28 ) twitter

Cúmplices de chefe da máfia peruana são presos em São Paulo durante buscas por ‘El Monstro’

A polícia de São Paulo intensificou as buscas por Erick Luiz Moreno Hernández, conhecido como “El Monstro”, suspeito de liderar uma facção criminosa peruana. Condenado a 32 anos no Peru por crimes como homicídio e tráfico de drogas, ele estaria escondido na capital paulista sob proteção do PCC.

Uma operação com 160 policiais do Batalhão de Choque cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de dois cúmplices associados ao criminoso. A polícia oferece uma recompensa de R$ 1 milhão por informações que levem à captura de “El Monstro”.

