Polícia realiza operação em SP; suspeito morreu em confronto Mandados de busca e prisão são cumpridos após assassinato de engenheiro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h17 )

Criminoso envolvido no assassinato de engenheiro em SP morre em confronto com a polícia

A Polícia Civil de São Paulo conduziu uma operação para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão relacionados ao assassinato do engenheiro Francisco Filippo. Wesley, de 19 anos, um dos suspeitos, foi encontrado em uma residência e morreu após confronto com a polícia. Outros dois suspeitos foram presos, enquanto um quarto indivíduo continua foragido.

A operação foi desencadeada por informações anônimas que levaram à localização de Wesley. No local, além dele, estavam outros dois envolvidos no crime que conseguiram escapar inicialmente. Durante a abordagem policial, houve resistência, resultando em um confronto no qual Wesley foi baleado. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Veículos pertencentes a Wesley foram apreendidos para perícia. As investigações continuam para esclarecer como Wesley adquiriu esses bens e para identificar o veículo utilizado na fuga do crime. A polícia também investiga como os criminosos obtiveram informações privilegiadas sobre a casa da vítima.

