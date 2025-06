Cantora sofre queimaduras graves após harmonização nas mãos e nos pés e denuncia clínica

A cantora Jéssica Sirius, de 35 anos, fez um procedimento de harmonização nas mãos e nos pés, mas sofreu queimaduras graves. Após os procedimentos estéticos, ela pode acabar precisando fazer um enxerto. A clínica que fez o procedimento fica no Bom Retiro, região central de São Paulo, e a cantora pagou R$ 1.000 via PIX pela intervenção. Depois do procedimento, a cantora continuou sofrendo dores agudas nos locais e, quando consultou a clínica, o atendente disse que se tratava da recuperação. No entanto, ela foi ao médico e teve o diagnóstico de lesões graves com riscos de necrose. Jéssica registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal.



