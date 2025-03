Polícia vai realizar reconstituição do assassinato de Vitória Regina após pressão familiar Procedimento ocorrerá em Cajamar (SP) no dia 10 de abril; suspeito ainda não confirmou participação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h21 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h21 ) twitter

Polícia volta atrás e decide realizar reconstituição do assassinato de Vitória Regina

A polícia civil decidiu realizar a reconstituição do crime envolvendo Vitória Regina, marcada para o dia 10 de abril às 10h30 em Cajamar (SP). Essa decisão atende ao pedido da família da vítima, que defendeu a necessidade do procedimento para esclarecer o caso. Maicol Salles dos Santos, suspeito do crime, permanece preso, mas sua participação na reconstituição ainda não está confirmada.

A mudança de postura da polícia surge após uma manifestação da família de Vitória na frente da delegacia. A simulação busca esclarecer pontos que geram dúvidas na versão de Michael, que confessou o crime, mas agora nega a autoria. A defesa do suspeito argumenta que ele não deve participar, pois isso poderia ser interpretado como uma admissão de culpa.

A participação de Maicol na reconstituição depende de uma autorização judicial. No entanto, ele não é obrigado a participar segundo a Constituição Brasileira. A defesa alega ainda que a confissão de Michael foi obtida sob pressão e sem a presença de advogados.

Além da reconstituição, a polícia investiga a possível participação de outras pessoas no crime. A esposa de Maicol e um amigo de infância estão sendo averiguados. O resultado dos exames de DNA encontrados no carro e na casa do suspeito também são aguardados.

Assista em vídeo - Polícia volta atrás e decide realizar reconstituição do assassinato de Vitória Regina

