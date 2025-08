Policiais são cercados por multidão durante saque de carne no Rio Confronto com moradores impede recuperação de carga de carne Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h48 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA No Rio de Janeiro, policiais militares tentaram recuperar uma carga de carne saqueada após um acidente.

Moradores cercaram os policiais, resultando em confrontos e agressões.

Os policiais foram forçados a recuar para evitar um conflito mais grave.

A operação falhou em recuperar a carga, evidenciando desafios em áreas densamente povoadas.

No Rio de Janeiro, policiais militares enfrentaram dificuldades ao tentar recuperar uma carga de carne saqueada por moradores após um acidente com o caminhão que a transportava. Durante a operação, os agentes foram cercados por uma multidão determinada a acessar as caixas de alimentos dentro do caveirão.

A situação se agravou quando os moradores começaram a se aproximar dos policiais, resultando em empurra-empurra e agressões. Apesar dos esforços para controlar a situação, a força numérica dos moradores forçou os policiais a recuar e entrar no caveirão para evitar um confronto mais grave.

Com o ambiente fora de controle e temendo pela segurança de todos, os agentes optaram por deixar o local sem utilizar força letal.

