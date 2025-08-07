Policial baleado no pescoço durante operação em Paraisópolis
Perseguição termina com policial ferido e suspeitos foragidos na zona sul de SP
Um policial militar foi baleado no pescoço durante uma operação em Paraisópolis, comunidade na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu após uma perseguição iniciada na Avenida Giovanni Gronchi envolvendo dois suspeitos em uma moto roubada. Durante a abordagem, um dos criminosos efetuou o disparo, enquanto seu comparsa fugiu com a arma do agente.
O confronto foi registrado por câmeras locais e mostrou o momento crítico em que o suspeito apontou a arma para o policial. O agente ferido foi transportado de helicóptero para o hospital e encontra-se em condição estável.
Em resposta ao ocorrido, a Polícia Militar de São Paulo mobilizou várias equipes para localizar e prender os suspeitos envolvidos. As autoridades estão recebendo informações de moradores da área para auxiliar na captura dos criminosos. As buscas continuam intensamente na região para garantir a segurança e tentar prender os envolvidos.
