Policial baleado no pescoço durante operação em Paraisópolis Perseguição termina com policial ferido e suspeitos foragidos na zona sul de SP Balanço Geral 07/08/2025 - 16h06 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h26 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Policial militar baleado no pescoço durante operação em Paraisópolis, SP.

O ataque ocorreu após perseguição de dois suspeitos em moto roubada.

Um criminoso tomou a arma do policial e disparou, enquanto o outro fugiu.

Polícia mobilizou equipes para localizar os suspeitos e as buscas continuam.

Um policial militar foi baleado no pescoço durante uma operação em Paraisópolis, comunidade na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu após uma perseguição iniciada na Avenida Giovanni Gronchi envolvendo dois suspeitos em uma moto roubada. Durante a abordagem, um dos criminosos efetuou o disparo, enquanto seu comparsa fugiu com a arma do agente.

O confronto foi registrado por câmeras locais e mostrou o momento crítico em que o suspeito apontou a arma para o policial. O agente ferido foi transportado de helicóptero para o hospital e encontra-se em condição estável.

Em resposta ao ocorrido, a Polícia Militar de São Paulo mobilizou várias equipes para localizar e prender os suspeitos envolvidos. As autoridades estão recebendo informações de moradores da área para auxiliar na captura dos criminosos. As buscas continuam intensamente na região para garantir a segurança e tentar prender os envolvidos.

